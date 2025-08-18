  • ホーム
  • 【エリア別】東京圏で「Galaxy A25 5G」が首位！　2025年7月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/8/18

実売データ

2025/08/18 07:30

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

4位　edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）

5位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

6位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

7位　arrows We2 FCG02（FCNT）

8位　Pixel 8a(au)（Google）

9位　arrows We2 F-52E（FCNT）

10位　Xperia 10 VI XQ-ES44（ソニー）
 
Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
