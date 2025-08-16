売れてるのは「JBL Flip 6」 2025年7月のワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10 2025/8/16
「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）
2位 JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）
3位 JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）
4位 JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）
5位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）
6位 Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）
7位 Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）
8位 Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）
9位 JBL Flip 6 レッド
JBLFLIP6RED（ハーマンインターナショナル）
10位 JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
