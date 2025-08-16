  • ホーム
  • 売れてるのは「JBL Flip 6」　2025年7月のワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/8/16

実売データ

2025/08/16 12:30

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　JBL Flip 6 ブルー
JBLFLIP6BLU（ハーマンインターナショナル）

5位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

6位　Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）

7位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

8位　Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）

9位　JBL Flip 6 レッド
JBLFLIP6RED（ハーマンインターナショナル）

10位　JBL CHARGE5 ブルー
JBLCHARGE5BLU（ハーマンインターナショナル）
 
JBL Flip 6 ブラック

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

