売れてるのは「Galaxy A25 5G」　2025年7月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/8/15

Galaxy A25 5G SCG33

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）2位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）3位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）5位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）6位 Reno13 A 限定BOX（OPPO）7位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）9位 arrows We2 FCG02（FCNT）10位 POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）