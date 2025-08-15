売れてるのは「Galaxy A25 5G」　2025年7月のAndroidスマホ人気ランキングTOP10　2025/8/15

実売データ

2025/08/15 07:30

　「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

3位　Pixel 9a 128GB(au)（Google）

4位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

5位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

6位　Reno13 A 限定BOX（OPPO）

7位　edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）

8位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

9位　arrows We2 FCG02（FCNT）

10位　POCO X7 Pro 256GB（Xiaomi）
 
Galaxy A25 5G SCG33


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク