「iPhone 16」がシリーズ別で売れてる！ 2025年7月のスマホ人気ランキングTOP10 2025/8/14
「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、スマートフォン（スマホ）シリーズ別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Pixel 8a（Google）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16（アップル）
2位 iPhone 15（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 Pixel 9a（Google）
5位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Pixel 8a（Google）
10位 Reno13 A（OPPO）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- スマートフォン 月間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/monthly/list/contents_type=196