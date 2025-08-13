「ZDR055」が強い！　ドラレコ人気ランキングTOP10　2025/8/13

「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データによると、ドライブレコーダー（ドラレコ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 ドライブレコーダー
ZDR055（コムテック）
2位 ドライブレコーダー
ZDR043（コムテック）
3位 ドライブレコーダー
HDR003（コムテック）
4位 ドライブレコーダー
ZDR018（コムテック）
5位 ドライブレコーダー
ZDR027（コムテック）
6位 ドライブレコーダー ブラック
DRV-350-B（JVCケンウッド）
7位 ドライブレコーダー
HDR204G（コムテック）
7位 ドライブレコーダー
ZDR048（コムテック）
9位 ドライブレコーダー
ZDR035（コムテック）
10位 Mio MiVue
MP30 GPS（MiTAC Holdings）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
