【エリア別】大阪圏の売れ筋は？　Androidスマホ人気ランキングTOP10　2025/8/13

2025/08/13 07:30

　「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

4位　arrows We2 FCG02（FCNT）

5位　Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）

6位　Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）

7位　edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）

8位　moto g05（Motorola Mobility）

8位　Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）

10位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

10位　arrows We2 F-52E（FCNT）
 
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
