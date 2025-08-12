REGZA「43M550M」再び首位！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/8/12

2025/08/12 12:00

　「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

3位　BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）

4位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

5位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

6位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

7位　43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）

8位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

9位　REGZA
43Z670R（TVS REGZA）

10位　AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
 
43M550M


