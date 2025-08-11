【エリア別】東京圏で売れてるのは？ Androidスマートフォン機種別人気ランキングTOP10 2025/8/11
「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォン（スマホ）機種別の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
5位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Galaxy A25 5G SCG33（SAMSUNG）
2位 edge 50s pro(SoftBank)（Motorola Mobility）
3位 Pixel 9a 128GB(NTT docomo)（Google）
4位 Pixel 9a 128GB(au)（Google）
5位 Pixel 9a 128GB(SoftBank)（Google）
6位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 arrows We2 F-52E（FCNT）
10位 Galaxy A25 5G SC-53F（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。