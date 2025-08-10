「iPhone」独占！　170g以下スマホ人気ランキングTOP10　2025/8/10

iPhone 16 128GB(SoftBank)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。

「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）2位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）3位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）4位 iPhone 16e 128GB(au)（アップル）5位 iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）6位 iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）7位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）8位 iPhone 16e 128GB(SoftBank)（アップル）9位 iPhone 16e 128GB(UQ mobile)（アップル）10位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）