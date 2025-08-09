「JBL Flip 6」が売れてる！　ワイヤレススピーカー人気ランキングTOP10　2025/8/9

実売データ

2025/08/09 12:30

　「BCNランキング」2025年7月28日～8月3日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　JBL Flip 6 ブラック
JBLFLIP6BLK（ハーマンインターナショナル）

2位　JBL CHARGE5 ブラック
JBLCHARGE5BLK（ハーマンインターナショナル）

3位　JBL GO 4 ブラック
JBLGO4BLK（ハーマンインターナショナル）

4位　Soundcore Select 4 Go ブラック
A31X1011（Anker）

5位　JBL Flip 6 ホワイト
JBLFLIP6WHT（ハーマンインターナショナル）

6位　Xiaomi Sound Pocket
MDZ-37-DB（Xiaomi）

7位　デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイト
AT-SP767XTV WH（オーディオテクニカ）

8位　Victor ポータブルワイヤレススピーカー
SP-WS02BT（JVCケンウッド）

9位　ワイヤレスポータブルスピーカー ブラック
SRS-XB100(B)（ソニー）

10位　JBL Flip 7 Black
JBLFLIP7BLK（ハーマンインターナショナル）
 
JBL Flip 6 ブラック


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク