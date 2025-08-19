首位は「43M550M」　2025年7月の4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/8/19

「BCNランキング」2025年7月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
3位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
5位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
6位 REGZA
55Z570L（TVS REGZA）
7位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
8位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
9位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
10位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
3位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
4位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
5位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
6位 REGZA
55Z570L（TVS REGZA）
7位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
8位 AQUOS 4K
4T-C55GN2（シャープ）
9位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
10位 REGZA
43Z670R（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。
注目の記事
外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
- POSデータサービス（簡易版）無料体験＝https://mkt.bcnranking.jp/member/free/form.html
- 液晶テレビ 月間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/monthly/list/contents_type=198