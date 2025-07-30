REGZA「43M550M」首位を奪取！　4Kテレビ人気ランキングTOP10　2025/7/30

「BCNランキング」2025年7月14日～20日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビ（4Kテレビ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55Z570L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
7位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
8位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
75E350M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 REGZA
65E350M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55Z570L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）
7位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
8位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
9位 BRAVIA 5
K-55XR50（ソニー）
10位 REGZA
75E350M（TVS REGZA）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。