iPhone 16が売れてる！ 170g以下のスマホ人気ランキングTOP10 2025/6/29
「BCNランキング」2025年6月16日～22日の日次集計データによると、170g以下のスマートフォン（スマホ）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
3位 iPhone 16e 128GB(au)（アップル）
4位 iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）
5位 iPhone 16e 128GB(SoftBank)（アップル）
6位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
7位 iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）
8位 iPhone 16e 128GB(UQ mobile)（アップル）
9位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
9位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
3位 iPhone 16e 128GB(au)（アップル）
4位 iPhone 16e 128GB(Y!mobile)（アップル）
5位 iPhone 16e 128GB(SoftBank)（アップル）
6位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
7位 iPhone 16e 128GB(NTT docomo)（アップル）
8位 iPhone 16e 128GB(UQ mobile)（アップル）
9位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
9位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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外部リンク
- BCNランキング・データサービス＝https://www.bcnretail.com/dataservice/
- デジタル家電市場の動向がわかる！「サンプルデータ 無料ダウンロード」＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=178098
- デジタル・家電・流通の消費者動向を探る、マーケティングリサーチ＝https://www.bcnretail.com/topics_detail20/id=82735
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- スマートフォン 週間売れ筋ランキング＝https://www.bcnretail.com/research/ranking/list/contents_type=167