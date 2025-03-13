「iPhone 16e」じわり 今売れてるスマートフォンシリーズ別TOP10 2025/3/13
「BCNランキング」2025年3月3日～9日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 AQUOS wish4（シャープ）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 iPhone 14（アップル）
8位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense9（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 16e（アップル）
4位 AQUOS wish4（シャープ）
5位 Pixel 8a（Google）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 iPhone 14（アップル）
8位 Galaxy A25 5G（SAMSUNG）
9位 iPhone 16 Pro（アップル）
10位 AQUOS sense9（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。