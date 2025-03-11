REGZA「43M550M」が連続首位！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2025/3/11

実売データ

2025/03/11 12:00

　「BCNランキング」2025年2月24日～3月2日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　REGZA
55Z570L（TVS REGZA）

3位　43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）

4位　VIERA
TV-55W90A（パナソニック）

5位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

6位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）

7位　VIERA
TV-43W90A（パナソニック）

8位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

9位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

10位　REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
 
43M550M


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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