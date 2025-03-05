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【エリア別】大阪圏で「arrows We2 F-52E」首位奪取！　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2025/3/5

実売データ

2025/03/05 12:00

　「BCNランキング」2025年2月17日～23日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We2 F-52E（FCNT）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　arrows We2 FCG02（FCNT）

4位　moto g64 5G（Motorola Mobility）

5位　Pixel 8a(au)（Google）

6位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

7位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

8位　Galaxy S25(SoftBank)（SAMSUNG）

9位　nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）

10位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）
 
arrows We2 F-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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