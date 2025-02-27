シリーズ別では「iPhone 15」が依然として人気！ 今売れてるスマートフォンTOP10 2025/2/27
「BCNランキング」2025年2月17日～23日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 arrows We2（FCNT）
6位 iPhone 16 Pro（アップル）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 16（アップル）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 arrows We2（FCNT）
6位 iPhone 16 Pro（アップル）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 AQUOS sense9（シャープ）
9位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
10位 Galaxy S25（SAMSUNG）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。