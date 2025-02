「JBL GO 4 ブラック」が首位に！　今売れてるワイヤレススピーカーTOP10　2025/2/22

JBL GO 4 ブラック

*「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割(パソコンの場合)をカバーしています。

「BCNランキング」2025年2月10日~16日の日次集計データによると、ワイヤレススピーカーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位 JBL GO 4 ブラックJBLGO4BLK(ハーマンインターナショナル)2位 デジタルワイヤレススピーカーシステム ホワイトAT-SP767XTV WH(オーディオテクニカ)3位 JBL Flip 6 ブラックJBLFLIP6BLK(ハーマンインターナショナル)4位 Aurex ワイヤレススピーカーTY-WSD20(W)(東芝エルイートレーディング)5位 お手元テレビスピーカーSRS-LSR200(ソニー)6位 SoundCore ブラックA3102016(Anker)7位 JBL GO 4 ブルーJBLGO4BLU(ハーマンインターナショナル)8位 ワイヤレスネックバンドスピーカーHT-AN7(ソニー)9位 ULT POWER SOUND ULT FIELD 1 ブラックSRS-ULT10(B)(ソニー)10位 Soundcore Select 4 Go ブラックA31X1011(Anker)