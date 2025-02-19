【エリア別】シャープが1～2位を獲得！ 大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/2/19
「BCNランキング」2025年2月3日～9日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 Reno11 A（OPPO）
6位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 Pixel 8a(au)（Google）
9位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 Reno11 A（OPPO）
6位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
7位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
8位 Pixel 8a(au)（Google）
9位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
9位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。