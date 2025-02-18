AQUOS 4K「4T-C42FL1」が首位に！ 2025年1月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10 2025/2/18
「BCNランキング」2025年1月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 REGZA
55Z870M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
6位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
8位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）
2位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
3位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
4位 REGZA
55Z870M（TVS REGZA）
5位 REGZA
55X8900L（TVS REGZA）
6位 REGZA
50Z570L（TVS REGZA）
7位 AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
8位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
9位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。