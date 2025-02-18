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AQUOS 4K「4T-C42FL1」が首位に！　2025年1月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2025/2/18

実売データ

2025/02/18 12:00

　「BCNランキング」2025年1月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

4位　REGZA
55Z870M（TVS REGZA）

5位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

6位　REGZA
50Z570L（TVS REGZA）

7位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

8位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

9位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

10位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
 
4T-C42FL1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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