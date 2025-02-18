【エリア別】「AQUOS wish4」連続首位！ 名古屋圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/2/18
「BCNランキング」2025年2月3日～9日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
6位 らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）
7位 arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
2位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
3位 Pixel 8a(au)（Google）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 nubia S 5G(Y!mobile)（ZTE）
6位 らくらくスマートフォン F-53E（FCNT）
7位 arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
10位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。