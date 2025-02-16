「PIXPRO」強し！ 今売れてるコンパクトデジカメTOP10 2025/2/16
実売データ
2025/02/16 09:00
「BCNランキング」2025年2月3日～9日の日次集計データによると、コンパクトデジカメの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
6位 instax WIDE Evo
instax WIDE Evo（富士フイルム）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
9位 PowerShot SX70 HS
PSSX70HS（キヤノン）
10位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 PIXPRO FZ55 ブラック
FZ55(BK)（KODAK）
2位 PIXPRO WPZ2
WPZ2（KODAK）
3位 instax mini Evo Black
instax mini Evo Black（富士フイルム）
4位 IXY 650 シルバー
IXY650(SL)（キヤノン）
5位 instax mini Evo Brown
instax mini Evo Brown（富士フイルム）
6位 instax WIDE Evo
instax WIDE Evo（富士フイルム）
7位 PIXPRO FZ45 ブラック
FZ45(BK)（KODAK）
8位 PIXPRO FZ55 レッド
FZ55(RD)（KODAK）
9位 PowerShot SX70 HS
PSSX70HS（キヤノン）
10位 デジタルカメラ ブラック
KC-AF11 BK（ケンコー・トキナー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。