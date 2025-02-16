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テレビ番組、録画してる？　2025年1月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーTOP10　2025/2/16

実売データ

2025/02/16 12:30

　「BCNランキング」2025年1月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載レコーダーの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4TS204（パナソニック）

2位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20ET3（シャープ）

3位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T203（パナソニック）

4位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C20EW3（シャープ）

5位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBW2200（ソニー）

6位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT2200（ソニー）

7位　AQUOS 4Kレコーダー
4B-C10EW3（シャープ）

8位　4Kチューナー内蔵Ultra HD ブルーレイ/DVDレコーダー
BDZ-FBT4200（ソニー）

9位　4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ200（TVS REGZA）

10位　4Kチューナー内蔵DIGA
DMR-4T103（パナソニック）

10位　4K REGZAブルーレイ
DBR-4KZ400（TVS REGZA）
 
DMR-4TS204


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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