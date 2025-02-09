「iPhone 16」？ それとも「AQUOS sense9」？ 今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10 2025/2/9
「BCNランキング」2025年1月27日～2月2日の日次集計データによると、スマートフォン（170g以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
3位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
4位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
5位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
6位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
7位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）
8位 iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）
9位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）
2位 iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）
3位 iPhone 16 128GB(au)（アップル）
4位 iPhone 16 256GB(au)（アップル）
5位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
6位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
7位 iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）
8位 iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）
9位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
10位 AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。