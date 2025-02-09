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「iPhone 16」？ それとも「AQUOS sense9」？　今売れてる170g以下のスマートフォンTOP10　2025/2/9

実売データ

2025/02/09 09:00

　「BCNランキング」2025年1月27日～2月2日の日次集計データによると、スマートフォン（170g以下）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　iPhone 16 128GB(SoftBank)（アップル）

2位　iPhone 16 128GB(NTT docomo)（アップル）

3位　iPhone 16 128GB(au)（アップル）

4位　iPhone 16 256GB(au)（アップル）

5位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）

6位　AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）

7位　iPhone 16 256GB(SoftBank)（アップル）

8位　iPhone 16 256GB(NTT docomo)（アップル）

9位　AQUOS sense9 SHG14（シャープ）

10位　AQUOS sense9 SH-53E（シャープ）
 
iPhone 16 128GB(SoftBank)

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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