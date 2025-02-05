AQUOS「4T-C42FL1」が首位！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2025/2/5

実売データ

2025/02/05 12:00

　「BCNランキング」2025年1月20日～26日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

2位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

3位　REGZA
55Z870M（TVS REGZA）

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

6位　43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）

7位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）

9位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）

10位　VIERA
TV-50W90A（パナソニック）
 
4T-C42FL1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク