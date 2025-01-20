【エリア別】東京圏では「Redmi 12 5G」が強い！ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2025/1/20
「BCNランキング」2025年1月6日～12日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
8位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
9位 Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Pixel 8a(au)（Google）
5位 arrows We2 FCG02（FCNT）
6位 moto g24（Motorola Mobility）
7位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
8位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
9位 Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）
10位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。