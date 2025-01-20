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【エリア別】東京圏では「Redmi 12 5G」が強い！　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2025/1/20

実売データ

2025/01/20 07:30

　「BCNランキング」2025年1月6日～12日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　arrows We2 F-52E（FCNT）

4位　Pixel 8a(au)（Google）

5位　arrows We2 FCG02（FCNT）

6位　moto g24（Motorola Mobility）

7位　Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）

8位　AQUOS sense9 SHG14（シャープ）

9位　Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）

10位　AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
 
Redmi 12 5G XIG03

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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