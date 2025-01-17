REGZA「55X8900L」が連続首位！　今売れてる有機ELテレビTOP10　2025/1/17

実売データ

2025/01/17 12:30

　「BCNランキング」2025年1月6日～12日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

2位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

3位　AQUOS OLED
4T-C55GQ3（シャープ）

4位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

5位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

6位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

7位　AQUOS OLED
4T-C65GQ1（シャープ）

8位　AQUOS OLED
4T-C55GQ1（シャープ）

9位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

10位　BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）
 
55X8900L

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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