人気は「AQUOS 4K」　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2025/1/14

実売データ

2025/01/14 12:00

　「BCNランキング」2024年12月30日～2025年1月5日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

2位　REGZA
55X8900L（TVS REGZA）

3位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）

4位　REGZA
55Z870M（TVS REGZA）

5位　REGZA
50Z570L（TVS REGZA）

5位　AQUOS 4K
4T-C50FL1（シャープ）

7位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

8位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

9位　REGZA
43Z570L（TVS REGZA）

10位　AQUOS 4K
4T-C43GN2（シャープ）
 
4T-C42FL1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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