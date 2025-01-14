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【エリア別】名古屋圏で「AQUOS wish4」首位に！　今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2025/1/14

実売データ

2025/01/14 07:30

　「BCNランキング」2024年12月30日～2025年1月5日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　Pixel 8a(au)（Google）

3位　arrows We2 F-52E（FCNT）

4位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

5位　Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）

6位　Pixel 8a(UQ mobile)（Google）

7位　A79 5G(Y!mobile)（OPPO）

7位　Redmi 12 5G(UQ mobile)（Xiaomi）

9位　moto g64y 5G(Y!mobile)（Motorola Mobility）

10位　arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
 
AQUOS wish4 SH-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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