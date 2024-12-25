【エリア別】大阪圏で人気は「AQUOS sense9」 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/12/25
「BCNランキング」2024年12月9日～15日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
7位 arrows We2 FCG02（FCNT）
8位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
9位 Reno11 A（OPPO）
10位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
7位 arrows We2 FCG02（FCNT）
8位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
9位 Reno11 A（OPPO）
10位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。