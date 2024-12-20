「Do・Nature 7X18」が人気！　2024年11月に売れた双眼鏡TOP10　2024/12/20

「BCNランキング」2024年11月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
4位 Trip light 10x21 RC II ダークシルバー
Trip light 10x21 RC II ダークシルバー（OMデジタルソリューションズ）
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
7位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
8位 SG-H 8X21
SG-H 8X21（ケンコー・トキナー）
9位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
4位 Trip light 10x21 RC II ダークシルバー
Trip light 10x21 RC II ダークシルバー（OMデジタルソリューションズ）
5位 Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）
6位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
7位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
8位 SG-H 8X21
SG-H 8X21（ケンコー・トキナー）
9位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
10位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。