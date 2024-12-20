「Do・Nature 7X18」が人気！　2024年11月に売れた双眼鏡TOP10　2024/12/20

実売データ

2024/12/20 12:30

　「BCNランキング」2024年11月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）

2位　スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）

3位　PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）

4位　Trip light 10x21 RC II ダークシルバー
Trip light 10x21 RC II ダークシルバー（OMデジタルソリューションズ）

5位　Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック
Sportstar Zoom 8-24x25 ブラック（ニコンビジョン）

6位　コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）

7位　スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）

8位　SG-H 8X21
SG-H 8X21（ケンコー・トキナー）

9位　コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）

10位　Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
 
Do・Nature 7X18

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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