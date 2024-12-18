「AQUOS sense9」連続首位！ 今売れてるAndroidスマートフォン機種別（エリア別・大阪圏）TOP10 2024/12/18
「BCNランキング」2024年12月2日～8日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Reno11 A（OPPO）
5位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
6位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
10位 moto g24（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
2位 AQUOS sense9 SH-M29 6GB+128GB（シャープ）
3位 arrows We2 F-52E（FCNT）
4位 Reno11 A（OPPO）
5位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
6位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
7位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
8位 arrows We2 FCG02（FCNT）
9位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
10位 moto g24（Motorola Mobility）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。