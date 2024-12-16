「iPhone 15」がシリーズ別で人気！ 2024年11月に売れたスマートフォンTOP10 2024/12/16
「BCNランキング」2024年11月の月次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 14（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 iPhone 16 Pro（アップル）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 Pixel 9（Google）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 iPhone 14（アップル）
3位 iPhone 16（アップル）
4位 Pixel 8a（Google）
5位 iPhone 16 Pro（アップル）
6位 arrows We2（FCNT）
7位 AQUOS wish4（シャープ）
8位 Pixel 9（Google）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。