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【エリア別】「arrows We2 F-52E」首位に！　東京圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/12/16

実売データ

2024/12/16 07:30

　「BCNランキング」2024年12月2日～8日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　arrows We2 F-52E（FCNT）

2位　Redmi 12 5G 8GB/256GB（Xiaomi）

3位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

4位　Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）

5位　arrows We2 FCG02（FCNT）

6位　Galaxy S24 SC-51E（SAMSUNG）

7位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

8位　AQUOS wish3 SH-M25（シャープ）

9位　edge 40（Motorola Mobility）

10位　moto g24（Motorola Mobility）
 
arrows We2 F-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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