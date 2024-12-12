「arrows We2」が上昇！　今売れてるスマートフォンTOP10　2024/12/12

「BCNランキング」2024年12月2～8日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 arrows We2（FCNT）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 16（アップル）
5位 iPhone 16 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 Pixel 8a（Google）
8位 Pixel 9（Google）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 iPhone 15（アップル）
2位 arrows We2（FCNT）
3位 iPhone 14（アップル）
4位 iPhone 16（アップル）
5位 iPhone 16 Pro（アップル）
6位 Redmi 12 5G（Xiaomi）
7位 Pixel 8a（Google）
8位 Pixel 9（Google）
9位 AQUOS sense9（シャープ）
10位 AQUOS wish4（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。