AQUOS OLED「4T-C55ES1」引き続き首位！　今売れてる有機ELテレビTOP10　2024/12/6

実売データ

2024/12/06 12:00

　「BCNランキング」2024年11月25日～12月1日の日次集計データによると、有機ELテレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55ES1（シャープ）

2位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

3位　REGZA
48X8900N（TVS REGZA）

4位　REGZA
48X8900L（TVS REGZA）

5位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

6位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

7位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）

8位　REGZA
65X8900L（TVS REGZA）

9位　OLED C2
OLED55C2PJA（LGエレクトロニクス）

10位　BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）

10位　VIERA
TV-48Z85A（パナソニック）
 
4T-C55ES1


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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