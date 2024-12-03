REGZAが上位を占める！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/12/3

「BCNランキング」2024年11月18日～24日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
3位 REGZA
43Z670N（TVS REGZA）
4位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
5位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-50W90A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-43W90A（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
9位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 REGZA
43M550M（TVS REGZA）
2位 REGZA
50M550M（TVS REGZA）
3位 REGZA
43Z670N（TVS REGZA）
4位 REGZA
55M550M（TVS REGZA）
5位 REGZA
65Z570L（TVS REGZA）
6位 VIERA
TV-50W90A（パナソニック）
7位 VIERA
TV-43W90A（パナソニック）
8位 AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
9位 REGZA
55Z870N（TVS REGZA）
10位 50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。