「AirPods 4」強し！ 2024年10月に売れた完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/11/28
実売データ
2024/11/28 12:00
「BCNランキング」2024年10月の月次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 JBL Tour Pro 2 Black
JBLTOURPRO2BLK（ハーマンインターナショナル）
5位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
8位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
9位 Soundcore P30i ブラック
A3959N11（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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