REGZA「43M550M」が強い！　今売れてるBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/11/27

実売データ

2024/11/27 12:30

　「BCNランキング」2024年11月11日～17日の日次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C55FN2（シャープ）

3位　REGZA
65Z570L（TVS REGZA）

4位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

6位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）

7位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

8位　VIERA
TV-50W90A（パナソニック）

9位　AQUOS OLED
4T-C55ES1（シャープ）

10位　AQUOS 4K
4T-C50GN2（シャープ）
 
43M550M

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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