首位を獲得したのは？　2024年10月に売れた双眼鏡TOP10　2024/11/22

「BCNランキング」2024年10月の月次集計データによると、双眼鏡の実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
4位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
7位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
8位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 PROSTAFF P7 8x30
PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Do・Nature 7X18
STV-B07B（ケンコー・トキナー）
2位 スポーツスターEX 10x25D CF
スポーツスターEX 10x25D CF（ニコンビジョン）
3位 コールマン M8X21 ブラック
コールマン M8X21 ブラック（ビクセン）
4位 PENTAX タンクローR 8X21 UCF R
タンクローR 8X21 UCF R（リコーイメージング）
5位 PENTAX 双眼鏡 タンクローR ポロプリズム・センターフォーカス式 8X21UCF
62209（リコーイメージング）
6位 スポーツスターEX 8x25D CF
スポーツスターEX 8x25D CF（ニコンビジョン）
7位 Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド
Trip light 8x21 RC II シャンパンゴールド（OMデジタルソリューションズ）
8位 コールマン M10X21 シルバー
コールマン M10X21 シルバー（ビクセン）
9位 アトレックII HR8X32WP
アトレックII HR8X32WP（ビクセン）
10位 PROSTAFF P7 8x30
PROSTAFF P7 8x30（ニコンビジョン）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。