【エリア別】「Redmi 12 5G」首位継続！ 東京圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/11/18
「BCNランキング」2024年11月4日～10日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 A79 5G(Y!mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 Pixel 8a(au)（Google）
3位 Pixel 9 128GB(SoftBank)（Google）
4位 arrows We2 FCG02（FCNT）
5位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
6位 AQUOS sense9 SH-M29 8GB+256GB（シャープ）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
9位 A79 5G(Y!mobile)（OPPO）
10位 AQUOS sense9 SHG14（シャープ）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。