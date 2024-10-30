【エリア別】大阪圏で人気の機種は？ 今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/10/30
「BCNランキング」2024年10月14日～20日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 arrows We2 FCG02（FCNT）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 Pixel 8 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 arrows We2 FCG02（FCNT）
2位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
3位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
4位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 Pixel 8a(au)（Google）
7位 arrows We2 F-52E（FCNT）
8位 moto g64 5G（Motorola Mobility）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 Pixel 8 128GB(Y!mobile)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。