「AQUOS wish4」が上昇！　大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/10/23

実売データ

2024/10/23 07:30

　「BCNランキング」2024年10月7日～13日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　arrows We2 FCG02（FCNT）

3位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

4位　arrows We2 F-52E（FCNT）

5位　AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）

6位　Reno11 A 限定BOX（OPPO）

7位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

8位　Pixel 8a(au)（Google）

9位　Pixel 8 128GB(au)（Google）

10位　かんたんスマホ3（京セラ）
 
AQUOS wish4 SH-52E


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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