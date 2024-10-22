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【エリア別】人気は「Pixel 8a」　名古屋圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/10/22

実売データ

2024/10/22 07:30

　「BCNランキング」2024年10月7日～13日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Pixel 8a(au)（Google）

2位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

3位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

4位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

5位　arrows We2 F-52E（FCNT）

6位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

8位　razr 50s(SoftBank)（Motorola Mobility）

9位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

10位　かんたんスマホ3（京セラ）
 
Pixel 8a(au)


＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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