【エリア別】大阪圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 「AQUOS sense8」が首位に 2024/10/16
「BCNランキング」2024年9月30日～10月6日の日次集計データ・大阪圏（大阪府・京都府・兵庫県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 Reno11 A（OPPO）
9位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
10位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AQUOS sense8 SH-M26（シャープ）
2位 AQUOS R9 SH-M28（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
5位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
6位 Reno11 A 限定BOX（OPPO）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 Reno11 A（OPPO）
9位 Pixel 8 128GB(au)（Google）
10位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。