  • ホーム
  • 調査・市場分析
  • REGZA「43M550M」が首位に！　2024年9月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/10/15

REGZA「43M550M」が首位に！　2024年9月に売れたBS・CS 4Kチューナー搭載テレビTOP10　2024/10/15

実売データ

2024/10/15 12:00

　「BCNランキング」2024年9月の月次集計データによると、BS・CS 4Kチューナー搭載テレビの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　REGZA
43M550M（TVS REGZA）

2位　AQUOS 4K
4T-C43FN2（シャープ）

3位　AQUOS 4K
4T-C50FN2（シャープ）

4位　REGZA
50M550M（TVS REGZA）

5位　REGZA
55M550M（TVS REGZA）

6位　50v型 4K 液晶テレビ
50E6K（Hisense）

7位　REGZA
50Z670N（TVS REGZA）

8位　AQUOS 4K
4T-C42FL1（シャープ）

9位　REGZA
43Z670N（TVS REGZA）

10位　43v型 4K液晶テレビ
43A6K（Hisense）
 
REGZA

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
ギャラリーページ

※Amazonのアソシエイトとして、BCN＋Rは適格販売により収入を得ています。

データサービス・リサーチについて

お問い合わせはこちら

注目の記事

外部リンク