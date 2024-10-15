【エリア別】名古屋圏で今売れてるのは？　AndroidスマートフォンTOP10　2024/10/15

実売データ

2024/10/15 07:30

　「BCNランキング」2024年9月30日～10月6日の日次集計データ・名古屋圏（愛知県・三重県・岐阜県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

2位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

3位　Pixel 8a(au)（Google）

4位　razr 50s(SoftBank)（Motorola Mobility）

5位　Libero 5G IV(Y!mobile)（ZTE）

6位　arrows We2 FCG02（FCNT）

7位　arrows We2 F-52E（FCNT）

8位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

9位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

10位　Pixel 7a(au)（Google）

10位　arrows We2(UQ mobile)（FCNT）
 
AQUOS wish4 SH-52E

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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