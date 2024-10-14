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【エリア別】「Redmi 12 5G XIG03」が首位　東京圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10　2024/10/14

実売データ

2024/10/14 07:30

　「BCNランキング」2024年9月30日～10月6日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）

2位　AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）

3位　arrows We2 FCG02（FCNT）

4位　arrows We2 F-52E（FCNT）

5位　moto g24（Motorola Mobility）

6位　Pixel 8a(NTT docomo)（Google）

7位　Pixel 8a(au)（Google）

8位　Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）

9位　Pixel 8a(SoftBank)（Google）

10位　Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
 
Redmi 12 5G XIG03

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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