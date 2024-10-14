【エリア別】「Redmi 12 5G XIG03」が首位 東京圏で今売れてるAndroidスマートフォンTOP10 2024/10/14
「BCNランキング」2024年9月30日～10月6日の日次集計データ・東京圏（東京都・神奈川県・千葉県・埼玉県）によると、Androidスマートフォンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 moto g24（Motorola Mobility）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）
2位 AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）
3位 arrows We2 FCG02（FCNT）
4位 arrows We2 F-52E（FCNT）
5位 moto g24（Motorola Mobility）
6位 Pixel 8a(NTT docomo)（Google）
7位 Pixel 8a(au)（Google）
8位 Redmi Note 13 Pro 5G XIG05（Xiaomi）
9位 Pixel 8a(SoftBank)（Google）
10位 Xperia 10 VI SO-52E（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。