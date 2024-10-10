「AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載」首位！ 今売れてる完全ワイヤレスイヤホンTOP10 2024/10/10
実売データ
2024/10/10 12:30
「BCNランキング」2024年9月30日～10月6日の日次集計データによると、完全ワイヤレスイヤホンの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 JBL Tour Pro 3 Black
JBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 AirPods 4 アクティブノイズキャンセリング搭載
MXP93J/A（アップル）
2位 MagSafe充電ケース(USB-C)付きAirPods Pro(第2世代)
MTJV3J/A（アップル）
3位 AirPods 4
MXP63J/A（アップル）
4位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット ブラック
WF-1000XM5(B)（ソニー）
5位 JBL Tour Pro 3 Black
JBLTOURPRO3BLK（ハーマンインターナショナル）
6位 Soundcore P40i ブラック
A3955N11（Anker）
7位 ワイヤレスノイズキャンセリングステレオヘッドセット プラチナシルバー
WF-1000XM5(S)（ソニー）
8位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
HA-A5T-B（JVCケンウッド）
9位 Soundcore P40i オフホワイト
A3955N21（Anker）
10位 ワイヤレスステレオヘッドセット ブラック
WF-C510(B)（ソニー）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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