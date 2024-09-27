今年発売の新製品「TV-55Z90A」が上位に！　今売れてる有機ELテレビTOP10　2024/9/27

実売データ

2024/09/27 07:30

　「BCNランキング」2024年9月16日から22日の日次集計データによると、スマートフォン（シリーズ別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。

1位　AQUOS OLED
4T-C55FQ1（シャープ）

2位　VIERA
TV-55Z90A（パナソニック）

3位　AQUOS OLED
4T-C55EQ1（シャープ）

4位　REGZA
48X8900N（TVS REGZA）

5位　VIERA
TV-48Z85A（パナソニック）

6位　BRAVIA 8
K-55XR80（ソニー）

7位　AQUOS OLED
4T-C55ES1（シャープ）

8位　VIERA
TV-55Z95A（パナソニック）

9位　AQUOS OLED
4T-C48EQ2（シャープ）

10位　REGZA
55X8900N（TVS REGZA）
 
4T-C55FQ1

＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
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